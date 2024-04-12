У Москві підірвали авто ексспівробітника СБУ Прозорова, який співпрацював з ворогом, – ЗМІ
У Москві нібито підірвали автівку колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова. Колаборанта госпіталізували до лікарні.
Про інцидент повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали. Також вони заявили, що так званий Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про "замах на вбивство".
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Що відомо про нібито замах на Прозорова
Російські видання заявляють, що у Москві підірвали вибух у Toyota Land Cruiser Prado сталася в той момент, коли Василь Прозоров спробував її завести.
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Наразі Прозорова колаборанта госпіталізували. Попередньо, у нього травми ніг та рук.
Тим часом так званий Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про "замах на вбивство".
Слідчі з'ясовують причини вибуху
Один з російських пропагандистських каналів пише, що російські слідчі розглядають вибух саморобної бомби або прорив підземної газової труби.
Місцеві видання пишуть, що на подвір'ї, де вибухнув автомобіль, велися газові роботи. Однак в "Мосгазі" заявили, що система газопостачання нібито справно там працювала.
Наразі місце події оглядають правоохоронні органи.
Що відомо про Василя Прозорова
Це колишній співробітник СБУ, який шпигував у відомстві на користь Росії.
Василь Прозоров у березні 2019 року дав у Москві пресконференцію, на якій розповів, що з квітня 2014 року аж до своєї відставки у 2018 році "за ідеологічними мотивами"співпрацював із Росією.
За його словами, від 2014 року він працював в антитерористичному центрі СБУ, який нібито фактично керував операціями АТО на Донеччині.
Прозоров перебував у розшуку з 26 грудня 2017 року. Підозрювався за кількома статтями:
- незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 ч.1),
- незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації (ст. 359 ч.1),
- дезертирство (ст. 408 ч. 3),
- державна зрада (ст. 111 ч. 1).
За словами самого ж Прозорова. він працював в СБУ з 1999 до 2018 року. Його звільнили з лав СБУ у 2018 році через службову невідповідність.
Спецслужба також офіційно назвала Прозорова зрадником.