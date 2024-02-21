У Росії підліток жбурнув коктейль Молотова до офісу партії "Єдіная Расія"

У Московській області затримали місцевого підлітка, який кинув коктейль Молотова в офіс партії "Єдіная Расія". Таким чином хлопець висловив своє обурення останнім діям Кремля.

Зокрема, юнак пояснив свої дії щодо партії російського диктатора Владіміра Путіна. За його словами, це було помстою за смерть опозиціонера Олексія Навального, передає 24 Канал.

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Хлопець виступив проти кремлівських пропагандистів

За попередньою інформацією, один із місцевих підлітків кинув пляшку із запальною сумішшю у приміщення громадської приймальної партії "Єдіная Расія". Наразі відомо, що це сталося у місті Довгопрудний Московської області.

Попередньо, правоохоронні органи затримали неповнолітнього "порушника". Станом на зараз йому висунули обвинувачення за статтею про хуліганство. Хлопець навчається у дев'ятому класі.

Юнак оприлюднив відео, у якому пояснив свій вчинок. За словами підлітка, це було проявом помсти за смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Ми сумуємо. Влада офіційно заявила, що в Олексія відірвався тромб. Совість у них відірвалася,

– заявив дев'ятикласник.

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Він зазначив, що Росія "знає", хто насправді винний у смерті російського опозиціонера. Як повідомив хлопець, винна влада країни-агресорки разом зі своїм тоталітарним режимом.

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