У Москві підняли в небо другий за добу прапор України: захопливе відео

24 серпня 2021 , 08:47
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Андрій Цаплієнко у телеграмі

У День Державного Прапора України мешканці російської столиці мали честь спостерігати проліт синьо-жовтого стягу. Вдруге полотно підняли у небо серед хмарочосів ділового центру Москва-Сіті.

Відповідне відео оприлюднив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі.

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І під вечір ще один синьо-жовтий прапор серед хмарочосів у ворожій столиці. Москва-Сіті. Сьогодні (23 серпня – 24 канал),
– написав військовий кореспондент.

День Держаного Прапора України

  • Перше визнання синьо-жовтого як прапора українського народу сталось 22 березня 1918 року.
  • Тоді Центральна Рада ухвалила закон, затвердивши поєднання цих двох кольорів як стяга УНР.
  • ВРУ 18 вересня 1991 року юридично закріпила за синьо-жовтим статус офіційного прапора країни.
Зверніть увагу! З 2004 року 23 серпня щорічно відзначають День Державного Прапора України.
Автор: Олег Васьків