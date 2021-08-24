У Москві підняли в небо другий за добу прапор України: захопливе відео

У День Державного Прапора України мешканці російської столиці мали честь спостерігати проліт синьо-жовтого стягу. Вдруге полотно підняли у небо серед хмарочосів ділового центру Москва-Сіті.

Відповідне відео оприлюднив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі.

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І під вечір ще один синьо-жовтий прапор серед хмарочосів у ворожій столиці. Москва-Сіті. Сьогодні (23 серпня – 24 канал),

– написав військовий кореспондент.

День Держаного Прапора України

Перше визнання синьо-жовтого як прапора українського народу сталось 22 березня 1918 року.

Тоді Центральна Рада ухвалила закон, затвердивши поєднання цих двох кольорів як стяга УНР.

ВРУ 18 вересня 1991 року юридично закріпила за синьо-жовтим статус офіційного прапора країни.

З 2004 року 23 серпня щорічно відзначають День Державного Прапора України.