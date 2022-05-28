Москві потрібен перепочинок, – Фейгін припустив, що Росія робитиме найближчим часом

Російські ЗМІ повідомляли, що у Кремлі нібито знову обговорюють можливий штурм Києва та ще сподіваються на повномасштабну перемогу у війні проти України. Однак російська армія не має з чим знову йти у наступ на українську столицю.

Про це 24 каналу розповів правозахисник Марк Фейгін. У Росії немає сил, аби знову повернутися у Бучу, Ірпінь та Гостомель.

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"Де ці війська? Це означає, що треба "зняти" їх зі Сходу України й відправити туди, де вони вже були. А що тоді на Сході?", – зазначив правозахисник.

За словами Фейгіна, можливо, у Кремля справді є якісь плани щодо цього й хтось каже, що тепер їхня армія вже впорається. Однак навіть якщо Росія таки зможе поповнити свій особовий склад, то вона не забезпечить його озброєнням.

Марк Фейгін Правозахисник У них танки Т-60 з'являються на Сході. Це говорить про те, що вони просто вже не мають озброєння. Рухатися на Київ немає з чим.

Як зазначив Фейгін, тепер російські окупанти намагатимуться закріпитися на тих територіях, які вони тимчасово окупували.

"Чесно кажучи, я не розумію, з чим їм наступати й куди йти. Москві потрібен перепочинок", – додав правозахисник.

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