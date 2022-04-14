З "Москви" в Севастополь доставили 14 моряків: доля інших 496 – невідома

З російського крейсера "Москва" до окупованого Севастополя доставили 14 моряків. Що сталося з сотнями інших – про це поки нічого невідомо.

Про це у фейсбуці повідомив Роман Цимбалюк. Раніше він був єдиним українським журналістом у Росії, але у січні 2022 року повернувся в Київ через загрозу особистій безпеці.

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За словами Цимбалюка, 14 квітня близько 10:00 до окупованого Севастополя прибули 14 моряків з атакованого українськими захисниками судна, зокрема – начальник його медичної служби.

"Військові прибули до причалу на швидкісному катері, де на них вже чекали машини швидкої допомоги. Доля решти 496 членів екіпажу невідома", – зазначив він у дописі.

Що сталося з крейсером "Москва"

Надвечір 13 квітня у мережі з'явилася інформація про те, що на російському крейсері спалахнула пожежа. Це визнали й у проклемлівських ЗМІ. Втім, причин інциденту не оголошували. Вже наступного дня в ЗСУ офіційно заявили, що у "Москву" поцілила українська ракета "Нептун". Це спричинило серйозні ушкодження.

За словами колишнього заступника начальника штабу ВМС України Андрія Риженка, більше таких крейсерів у російському флоті немає. Водночас видання Forbes пише, що "Москва" стала найдорожчою російською технікою, яку знищили ЗСУ.

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