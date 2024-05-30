В Москві на колишньому заводі спалахнула масштабна пожежа, яку гасять гелікоптери

30 травня 2024, 06:21
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У Москві вдосвіта спалахнула потужна пожежа. У місті горить виробничо-складська будівля.

Російські рятувальники заявили, що пожежа охопила площу 2 тисячі квадратних метрів. Вогонь спалахнув орієнтовно о 4:20 ранку 30 травня на вулиці Мартенівській.

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Що відомо про потужну пожежу в Москві 

У МВС Росії заявили, що для гасіння пожежу у виробничо-складській будівлі залучили гелікоптер Ка-32 московського авіаційного центру.

Рятувальники написали, що гасіння вогню ускладнює високе пожежне навантаження будівлі, адже всередині розміщені місткості з легкозаймистою рідиною.

У російських телеграм-каналах з посиланням на свої джерела написали, що:

  • площа пожежі зросла до 4000 квадратних метрів;
  • вогонь спалахнув на території  колишнього машинобудівного заводу "Торос".
  • пожежа швидко поширилась приміщеннями складу: впала частина покрівлі та відбулася деформація стін;
  • у районі пожежі видніється чорний стовп диму;
  • пожежа спалахнула в Новогіреєвському районі Москви. 

Пожежі присвоєно 3 ранги складності, є загроза переходу вогню на сусідню двоповерхову будівлю, рух Мартенівською вулицею перекрито. Інформації про постраждалих наразі не було,
– заявили у російському телеграм-каналі.  

Також вони повідомили, що у районі пожежі чути гучні хлопки.

Автор: Діана Квасневська