Русофобія та істерія, – у Москві відреагували на можливе посилення санкцій з боку ЄС

У Росії пропозицію глави Європарламенту посилити санкції проти російських чиновників назвали начебто проявом русофобії. Це нібито є втручанням у справи Росії.

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що європарламентарі начебто не мають "повноважень щодо введення рестрикцій". Політик наголосив, що водночас Європарламент начебто продовжує свою "лінію на втручання в справи російської держави".

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Це ще одна заява в цьому ж ключі. Русофобія і антиросійська істерія стали візитівкою європарламентарів,

– зауважив Слуцький.

ЄС може посилити санкції

Глава Європарламенту Девід Сассолі заявив, що відносини між ЄС та країною-агресором зараз "дуже напружені".

Політик переконаний: ЄС має посилити санкції проти російських чиновників.

Водночас Сассолі наголосив, що необхідно "також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством і підтримати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ".