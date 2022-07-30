москві вигідно розпалювати конфлікт щодо Тайваню, – Фейгін

У світі виникла нова військова загроза – Китай може розпочати вторгнення на Тайвань. З кожним днем ситуація довкола регіону стає все напруженішою.

росії такий розвиток подій вигідний. Вона розраховує на те, що війна в Україні "загубиться" на фоні конфлікту. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Це питання історичне, принципове і цивілізаційне

москва у цьому випадку (конфлікт Китаю і Тайваню – 24 канал) виступає статистом. Але зацікавленим статистом. Звісно, їй вигідно розпалювати конфлікт. Я впевнений, що скоро прозвучать заяви з москви на кшталт: "Так-так, Китай – єдина країна, а Тайвань є частиною КНР". І що приїзд якоїсь там Ненсі Пелосі (спікерка палати представників США – 24 канал) на територію Китаю без відома Пекіна – неприпустимо",

– сказав Фейгін.

Він додав, що можуть мати місце і певні провокації з боку держави-агресорки, аби відвернути увагу від повномасштабного вторгнення в Україну.

Китай вміє йти на компроміс

Однак Фейгін переконаний, що вторгнення на Тайвань не відбудеться. "Китайці вміють "зістрибувати" в останню хвилину", – сказав він.

Вони вміють йти на компроміс, на відміну від москви. Вони можуть викрикувати страшні слова – "усе зруйнуємо, усіх повбиваємо", але насправді розуміють, що грають з вогнем, тож надто далеко заходити не будуть,

– пояснив правозахисник.

За словами Фейгіна, наразі Китай перебуває у дуже сприятливому становищі з точки зору здійснення економіки, попри кризові моменти. Тож втрачати своє ексклюзивне становище щодо Європи та США країна не захоче.

"Сильним аргументом для того, щоб уникати війни, є 750 мільярдний обіг Китаю зі США", – підсумував він.

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