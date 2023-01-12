З гранатами та автоматом: у Москві паніка – з військової частини втік солдат

У "другої армії світу" нові проблеми з солдатами. Так, 12 січня у Москві з озброєнням втік окупант.

Де зараз перебуває втікач – поки невідомо. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Москві втік солдат

Як стало відомо, російський солдат втік із військової частини в Москві з автоматом та гранатами.

Його звати Д. Афонін. Наразі поліція зі спецслужбами активно його розшукують.

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