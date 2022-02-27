У Москві заговорили про загиблих та поранених росіян на війні в Україні

27 лютого 2022 , 19:18
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Міноборони Росії нарешті повідомило своїм громадянам про загиблих та поранених росіян, які беруть участь у вторгненні в Україну.

Про втрати з Боку Росії під час брифінгу 27 лютого заговорив офіційний представник Міноборони країни-агресорки Ігор Конашенков. 

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На жаль, є загиблі та поранені,
 – зізнався росіянам Конашенков.

Також він додав, що знає про "небагатьох захоплених російських військовослужбовців".

Щоправда, Конашенков не назвав кількість загиблих росіян. Тож ми можемо нагадати.

Втрати російської армії

Згідно з даними Міноборони України, станом на ранок 27 лютого за 3 дні вторгнення загинули 4 300 російських військових.

Також за 3 дні російської агресії армія Путіна втратила:

  • 27 літаків,
  • 26 гелікоптерів,
  • 146 танків,
  • 706 бойових броньованих машин,
  • 49 гармат,
  • 1 ЗРК "Бук",
  • 4 "Гради",
  • 2 кораблі/катери.

Інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки в першу чергу командири зосереджуються на веденні бою, а не на підрахунках.

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Автор: Анастасія Кушпіт