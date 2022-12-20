У Москві закидали молотами посольство Фінляндії: хто за цим може стояти
Росія намагається створити собі новий символ війни – великий молот з дерев'яною ручкою. Саме "кувалдами" громадяни країни-окупантки закидали посольство Фінляндії в Москві.
Інцидент трапився 20 грудня. Про це повідомила низка російських ЗМІ. Вони заявляють, що невідомо, хто саме це кидав молоти.
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Хто може бути причетним
У міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm вважають, що ймовірно молоти кидали любителі приватної військової компанії "Вагнер" та його очільника Євгенія Пригожина. Саме молот є символом смертної кари у вагнерівців.
Прикметно, що російські видання, афільовані з Кремлем, прямо натякають, що це "жест" тролінгу від Пригожина, – зазначили в InformNapalm.
Блогер та волонтер Сергій Стерненко вважає, що цю атаку замовила сама російська влада. Він зазначив, що не було жодної офіційної реакції.
"Бо за плакат на Росії можуть кинути до в‘язниці, а тут взагалі жодної реакції не було", – додав Стерненко.
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Пригожин відправляв молот у Європарламент
У ЄС можуть визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Через це очільник вагнерівців Пригожин вирішив надіслати до Європарламенту молот з логотипом вагнерівців у чохлі для скрипки. Він був у червоній фарбі.
"Але перш ніж дана процедура набуде чинності, мені доручено передати до Європарламенту "інформаційний кейс". Якщо у вас є їхній контакт, пропоную зробити це спільно – підготувати та відправити", – заявив Пригожин.
Страти у російській армії: останні новини
- Росіяни практикують страти. Зокрема, вони вбили завербованого у в'язниці Віктора Севальнева. Окупанти переконували родичів Севальнева, що він трагічно загинув на війні, але на голові окупанта були сліди від ударів молотом.
- Пропагандисти повідомили про страту молотом вагнерівця Євгена Нужина. Він потрапив до полону, але його повернули за обміном додому. Окупанти опублікували відео вбивства.
- Полонений вагнерівець Владіслав Ізмайлов розповів, що керівники-вагнерівці розстріляли 2 завербованих в'язнів, бо ті злякалися звуків роботи артилерії.