У Москві затримували українку, яка хотіла повернути викрадених Росією дітей, – ЗМІ

Російські ЗМІ оприлюднили відео з допитом жінки, яка намагалсь повернути викрадених українських дітей додому. Стверджують, що затримана – співробітниця фонду Save Ukraine.

За інформацією пропагандистських новинних сайтів, жінку звуть Ольга Гургуля. На відео вона розповіла, що на прохання "волонтера Анастасії" хотіла оформити опікунство над двома неповнолітніми дітьми у Генічеську Херсонської області, пише 24 Канал.

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Жінку депортували

Прессекретарка фонду Save Ukraine Ольга Єрохіна у коментарі російському BBC розповіла, що затримана – хрещена мати хлопчика, яка намагалася забрати його та брата з окупованої Росією Херсонської області. Після оформлення опікунства жінка мала вивезти дітей спочатку до Києва, а потім до Німеччини.

У фонді розповіли, що співробітники ФСБ забрали у жінки документи, телефон та два дні допитували її, погрожуючи в'язницею. Після цього жінку депортували до Мінська і там відпустили. Однак забрати 17-річного хрещеника та його брата їй, на жаль, вдалося.

Цікаво, що, за словами Єрохіної, затримання та допит жінки сталися понад тиждень тому, однак відео з допитом почали форсити лише сьогодні.

Офіційно фонд не коментував цю ситуацію,намагається взяти коментар у речниці Save Ukraine.

Додамо, що Save Ukraine систематично допомагає повертати українських дітей із Росії та окупованих територій назад до України.

Так, 10 квітня благодійникам вдалось повернути додому 24 дитини. Під час окупації Херсонської області російські окупанти вивезли їх углиб Росії та окупованих територій.

А 22 березня Save Ukraine повернули 17 українських дітей додому. Благодійники розповіли, що складна логістика, постійна небезпека, лінія вогню та перетин кількох кордонів для багатьох батьків перетворили повернення дітей у надзадачу. Тому вони звернулися за допомогою до Save Ukraine.