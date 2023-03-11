У Москві знову гаряче: горить офіс пропагандистського каналу

Після понад року повномасштабної війни та тривалої агресії країни-окупантки, карма дісталася й до пропагандистів Росії. У Москві близько 15:40 загорівся дев'ятиповерховий адміністративний будинок, розташований недалеко від телецентру "Останкіно".

У цій будівлі розташовуються офіси пропагандистського телеканалу "Спас", Російської телевізійної та радіомовної мережі, телестудія "Тач Продакшн", кілька фотостудій, студія запису подкастів та ще понад 200 різних організацій. Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Пожежі присвоїли другий ранг складності

Щоб ліквідувати пожежу, на місце надзвичайної ситуації на північному сході Москви викликали безліч пожежників. Самій же пожежі присвоїли другий ранг складності, адже вона поширилася на 50 квадратних метрів.

У Москві загорівся офіс пропагандистського каналу: відео



Також на відео з соцмереж видно, як над будівлею здіймається густий дим. Місцеві рятувальники розповіли, що вогонь спалахнув у друкарні на першому поверсі будівлі на вулиці Академіка Корольова, 13. Однак наразі невідомо, що спричинило виникнення пожежі.

Над будівлею здійнявся дим: відео

Через загоряння рятувальники евакуювали з багатоповерхівки відвідувачів та співробітників. Однак оскільки вогонь спалахнув на першому поверсі, то люди, які працюють на верхніх поверхах, не могли вибратися на вулицю.

Пожежу ліквідували

О 16:29 рятувальники змогли локалізувати, а невдовзі, о 16:45, й погасити пожежу.

Як повідомляють російські ЗМІ, за попередніми даними постраждалих не було, а з різних поверхів будівлі врятували 5 осіб.

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