"Фонд помсти Ані Лорак": мережу "розірвало" мемами від наліпок на дронах, які атакували Москву
Вранці 30 травня російські пропагандисти заявили, що Москву нібито атакували безпілотники. Як завше, країна-агресорка в усьому звинуватила Україну.
Доля правди в цьому є, адже на одному з БпЛА була цікава наліпка з написом "Ані Лорак. Фонд помсти". Українка протягом повномасштабної війни ні разу не згадала про агресію окупантів та вже багато років проживає в Росії, пише 24 Канал.
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Реакція соцмереж
Зауважимо, що після такої резонансної події мережу "розірвало" від мемів про наліпку з Ані Лорак.
Також користувачі інтернету жартуваи про "пєрєльотную птіцу" у виконанні співачки. Ще дивнішим видаються відео росіян, де дрон летить задом наперед. Коментатори жартують, що безпілотник повертається з майбутнього в минуле.
Українці навіть переробили знамениту пісню, аби "подякувати" Ані.
Крім того, користувачі мережі вже прогнозують наступний збір від "Фонду помсти Ані Лорак".
Один з коментаторів описав "звичайний вівторок у Москві". Цікаво, як би на такі події реагували росіяни рік тому, коли намагались взяти Київ за три дні?
Деякі українці вважають, що до такої "масованої атаки дронами" по Москві причетна "більша пташка" – Таїсія Повалій, яка також втекла до Росії й досі замовчує агресію окупантів в Україні.
Що передувало
- 30 травня повідомили про вибух у квартирі на 25 поверсі житлової багатоповерхівки на вулиці Атласова у Новій Москві. Внаслідок цього у кількох квартирах поблизу вилетіли шибки. На місце прибули московські екстрені служби.
- Повідомляється, що причиною вибуху у багатоповерхівці нібито міг стати БпЛА. У момент події у квартирі на 25 поверсі перебували троє людей, але вони самостійно залишили будинок і ніхто не постраждав.
- Також росіяни публікують відео з місця події, на яких показують уламки, схожі на частини безпілотника. Наразі територія оточена.
- До слова, речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що те, що відбувається в небі Росії, він коментувати не буде. Проте також сказав, що це приємне видовище.