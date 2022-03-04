Мости Миколаєва розведені на невизначений термін: просять не скупчувати авто

4 березня 2022 , 12:52
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Джерело:

фейсбук-сторінка Олександра Сєнкевича

Міський голова Миколаєва повідовив, що наразі мости у місті розведені на невизначений термін. Він попросив поставитися до цього з розумінням.

Мер міста попросив людей стежити за оновленням інформації. Мовляв, про зведення мостів він обов'язково повідомить окремо.

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"Дуже вас прошу: не накопичуйте свої авто на під'їздах до мостів. Повертайтесь у безпечні місця", – закликав міський голова Миколаєва.  

Яка ситуація у області 4 березня

  • За словами очільника Миколаївської ОВА, вдень до Миколаєва вдерлися росіяни. У сусідньому населеному пункті вони вбили людину. 
  • Станом на 12:00 в обласному центрі все ще тривали бої. Посадовець переконаний, що українські захисники відіб'ють окупантів.

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Автор: Ірина Буртик