Мости Миколаєва розведені на невизначений термін: просять не скупчувати авто
4 березня 2022 , 12:52Читать новость на русском
Міський голова Миколаєва повідовив, що наразі мости у місті розведені на невизначений термін. Він попросив поставитися до цього з розумінням.
Мер міста попросив людей стежити за оновленням інформації. Мовляв, про зведення мостів він обов'язково повідомить окремо.
Читайте також Російські окупанти в Миколаївській області захопили школу та розстріляли її директора
"Дуже вас прошу: не накопичуйте свої авто на під'їздах до мостів. Повертайтесь у безпечні місця", – закликав міський голова Миколаєва.
Яка ситуація у області 4 березня
- За словами очільника Миколаївської ОВА, вдень до Миколаєва вдерлися росіяни. У сусідньому населеному пункті вони вбили людину.
- Станом на 12:00 в обласному центрі все ще тривали бої. Посадовець переконаний, що українські захисники відіб'ють окупантів.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!