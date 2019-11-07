"Мотор Січ" скасовує більшість рейсів з Києва до Львова та Одеси

Авіакомпанія "Мотор Січ" майже повністю припинить польоти з Києва до Одеси та Львова. Натомість зосередиться на рейсах із Запоріжжя до Києва та Мінська.

Відповідно до інформації авіакомпанії на фейсбук, польоти з Міжнародного аеропорту "Запоріжжя" до Києва виконуватимуться двічі на день, до Мінська – чотири рази на тиждень.

Читайте також: СБУ запідозрила у держзраді і роботі на Росію працівників заводу "Мотор Січ"

Досі рейси між Києвом та Одесою виконувалися двічі на день у будні та один раз в день у вихідні дні. З Києва до Львова й назад авіакомпанія літала один раз у день щодня.

Рейси з Києва до Одеси та Львова скасовано з 9 листопада до 20 грудня. При цьому кількість рейсів із Запоріжжя до Києва і Мінська подвоюється, –уточнили в авіакомпанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Детальну інформацію про зміну розкладу в пресслужбі авіакомпанії планують оприлюднити найближчим часом.

Що відомо про "Мотор Січ"? Авіакомпанія "Мотор Січ" є структурним підрозділом ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя). Підприємство займається розробкою, виробництвом, ремонтом та сервісним обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.



Наразі авіакомпанія оперує флотом з 9 літаків, здійснюючи регулярні пасажирські міжнародні та внутрішні рейси, пасажирські та вантажні чартерні рейси, а також спеціальні рейси, що забезпечують діяльність головного підприємства.



Базовим аеропортом авіакомпанії є "Міжнародний аеропорт Запоріжжя".

Зауважимо, український лоукостер SkyUp Airlines влітку 2019 року почав здійснювати польоти Київ – Одеса, Одеса – Київ, а з кінця жовтня авіаційно сполучив Київ та Львів. Ціни на квитки стартують від 508 гривень.