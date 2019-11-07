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      "Мотор Січ" скасовує більшість рейсів з Києва до Львова та Одеси

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      "Мотор Січ" скасує рейси з Києва до Одеси та Львова
      "Мотор Січ" скасує рейси з Києва до Одеси та Львова / flymotorsich.com

      Авіакомпанія "Мотор Січ" майже повністю припинить польоти з Києва до Одеси та Львова. Натомість зосередиться на рейсах із Запоріжжя до Києва та Мінська.

      Відповідно до інформації авіакомпанії на фейсбук, польоти з Міжнародного аеропорту "Запоріжжя" до Києва виконуватимуться двічі на день, до Мінська – чотири рази на тиждень.

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      Досі рейси між Києвом та Одесою виконувалися двічі на день у будні та один раз в день у вихідні дні. З Києва до Львова й назад авіакомпанія літала один раз у день щодня.

      Рейси з Києва до Одеси та Львова скасовано з 9 листопада до 20 грудня. При цьому кількість рейсів із Запоріжжя до Києва і Мінська подвоюється, –уточнили в авіакомпанії агентству "Інтерфакс-Україна".

      Детальну інформацію про зміну розкладу в пресслужбі авіакомпанії планують оприлюднити найближчим часом.

      Що відомо про "Мотор Січ"? Авіакомпанія "Мотор Січ" є структурним підрозділом ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя). Підприємство займається розробкою, виробництвом, ремонтом та сервісним обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

      Наразі авіакомпанія оперує флотом з 9 літаків, здійснюючи регулярні пасажирські міжнародні та внутрішні рейси, пасажирські та вантажні чартерні рейси, а також спеціальні рейси, що забезпечують діяльність головного підприємства.

      Базовим аеропортом авіакомпанії є "Міжнародний аеропорт Запоріжжя".

      Зауважимо, український лоукостер SkyUp Airlines влітку 2019 року почав здійснювати польоти Київ – Одеса, Одеса – Київ, а з кінця жовтня авіаційно сполучив Київ та Львів. Ціни на квитки стартують від 508 гривень.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини Запоріжжя авіація Новини Львова Новини Києва Мінськ Новини Білорусі Новини України SkyUp
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