Моторошна ДТП з вантажівкою та мікроавтобусом під Львовом: є багато жертв

Сім людей загинули, троє отримали травми внаслідок масштабної ДТП поблизу Львова. Наразі поліція проводить розслідування, з'ясовуючи всі обставини трагедії та встановлюючи особи жертв аварії.

ДТП сталося 15 грудня о 05:30 на автодорозі "Тернопіль – Львів – Рава-Руська" неподалік села Чижиків Львівського району. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Львівської області.

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Деталі смертельної аварії на Львівщині

За попередньою інформацією, зіткнулися три транспортні засоби: легковий автомобіль BMW, автопоїзд DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Унаслідок аварії на місці загинули семеро пасажирів мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Їхні особи наразі встановлюються. Також травмовані троє людей: 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Усіх госпіталізували.

Фото з місця аварії на Львівщині

За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за статею Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.