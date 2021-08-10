У моторошній ДТП на Вінниччині загинула 20-річна вагітна: деталі та фото

У Вінницькій області вночі 9 серпня сталася страшна аварія на дорозі. У ДТП загинула вагітна дівчина.

Це сталося у зіткненні легковика та мотоблока. Подробиці про подію розповіли правоохоронці.

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Смертельна аварія на Вінниччині: загинула вагітна

Біля села Райгород Вінницької області 9 серпня приблизно о 00:30 сталася аварія на трасі Вінниця – Гайсин.

За попередньою інформацією, легковик Chery Tiggo в’їхав у задню частину мотоблока "Зубр".

20-річна пасажирка мотоблока зазнала травм, від яких і померла у лікарні. Дівчина була вагітною.

48-річний водій іномарки та його 44-річна пасажирка, мешканці Одеської області, зазнали незначних травм.

Правоохоронці повідомили, що водій мотоблока, 32-річний місцевий мешканець, чомусь утік із місця ДТП, однак поліція його розшукала.

Транспортні засоби наразі вилучили, а у водіїв взяли зразки крові для аналізу на показник алкоголю.



У ДТП біля Вінниці загинула вагітна дівчина / Фото НПУ

Розслідування інциденту правоохоронці провадять за статтею про "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

Карають за таке в Україні позбавленням волі на строк до 8 років. А хто винен у смертельній ДТП – встановлюватиме слідство та суд.

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