Мотострілецька бригада східного військового округу відмовилась ще раз іти в Україну

Частина російських військових 35-ї армії Східного військового округу відмовляється вертатися до України. Свій протест вони висловили після того, як повернулися в район відновлення.

Російські окупанти не хочуть повертатися воювати проти України, бо зазнали чисельних втрат. Про це повідомили в Генштабі 5 травня.

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Частина військовослужбовців 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, після відведення до району відновлення, через значні втрати особового складу, відмовилась від подальшої участі у бойових діях на території України,

– мовиться в повідомленні.

Зазначені військові перебувають у районі поблизу українсько-російського кордону та чекають на виїзд до Росії.

Російські військові південного округу деморалізовані

За даними Генштабу, підрозділи бойовиків 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного військового округу "мають низький морально-психологічний стан".

Вони воюють проти України в населеному пункті Сватівського району Луганської області. В російських окупантів є суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту. Вони не готові до виконання завдань.

Ситуація на напрямках 5 травня: коротко

Ворог наступає на Донецькій і Луганській областях. Він намагається утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстрілювати Харків та область та здійснює розвідку. У районі, що північніше Ізюма, продовжує артилерійські та мінометні обстріли.

На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує ще й авіацію.

Російські окупанти намагаються наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Успіху не мають.

На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстрілювати позицій ЗСУ.

У Маріуполі загарбники блокують та намагаються знищити українські підрозділи в районі “Азовсталі”. Противник поновив наступ за допомогою авіації.

На Південнобузькому напрямку активних боїв не було. Ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях ЗСУ та інфраструктурі регіону.

На Межі Миколаївської та Херсонської областей ЗСУ звільнили кілька населених пунктів.

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