Мотоцикліст збив матір з дитиною на Прикарпатті: дівчинка померла дорогою до лікарні

У Калуші мотоцикліст збив матір з дитиною і втік з місця події. Внаслідок наїзду загинула 6-річна дівчинка.

Трагедія сталась 14 жовтня приблизно о 19:40 на вулиці Богдана Хмельницького у Калуші, Івано-Франківська область. Матір з дитиною переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

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Водій втік з місця ДТП

На місце події негайно виїхали слідчі слідчого управління обласної поліції, слідчо-оперативна група Калущини та експерт-криміналіст. На жаль, від отриманих травм дитина померла дорогою до лікарні.

Після дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла з місця події втік. Правоохоронці наразі намагаються встановити місце перебування транспортного засобу і керманича.



Матір і дитина переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході / Фото пресслужби поліції

Поліція перевіряє камери відеоспостереження, встановлює свідків, опитує очевидців ДТП й проводить інші оперативно-розшукові заходи. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



У Калуші 14 жовтня 2021 року трапилась смертельна ДТП / Фото пресслужби поліції

Поліція Прикарпаття звернулась до громадян

У поліції Прикарпаття звернулись до громадян й нагадали, що свідоме залишення без допомоги людини, яка перебуває в небезпечному для життя стані, є злочином

Якщо ви стали очевидцями або свідками, а також можливо маєте відеозаписи аварії, просимо не бути байдужими та повідомляти будь-яку інформацію до поліції особисто, або зателефонувавши на лінію "102",

– закликали у поліції.

Там підкреслили, що у разі аварії необхідно негайно зателефонувати медикам та поліції.

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