Терехов сплатив штраф за звернення до харків'ян російською мовою

Наприкінці листопада в етері телемарафону мер Харкова Ігор Терехов порушив мовне законодавство. Він звернувся до харків'ян російською мовою.

Рішення про оштрафування міського голови прийняв уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Воно стосується Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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Яку суму сплатив Терехов

Як зазначає заступниця міського голови Харкова Тетяна Чечетова-Терашвілі штраф Терехов сплатив ще 2 грудня. Але про це чомусь стало відомо лише сьогодні.

Крім того, заступниця наголосила, що мер Харкова добровільно сплатив штраф згідно з постановою про адміністративне правопорушення.

Суму стягнення у міській раді не зазначили, але міський голова мав сплатити 3400 гривень.

Що відомо про інцидент