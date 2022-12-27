Терехов сплатив штраф за звернення до харків'ян російською мовою
Джерело:Суспільне Харків
Наприкінці листопада в етері телемарафону мер Харкова Ігор Терехов порушив мовне законодавство. Він звернувся до харків'ян російською мовою.
Рішення про оштрафування міського голови прийняв уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Воно стосується Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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Яку суму сплатив Терехов
Як зазначає заступниця міського голови Харкова Тетяна Чечетова-Терашвілі штраф Терехов сплатив ще 2 грудня. Але про це чомусь стало відомо лише сьогодні.
Крім того, заступниця наголосила, що мер Харкова добровільно сплатив штраф згідно з постановою про адміністративне правопорушення.
Суму стягнення у міській раді не зазначили, але міський голова мав сплатити 3400 гривень.
Що відомо про інцидент
- В ефірі телемарафону "Єдині новини" та у своїх зверненнях до містян харківський міський голова використовував російську мову.
- Терехов прокоментував цей інцидент. Він наголосив, що наразі у країні є важливіші питання. Також він сказав, що буде й надалі використовувати російську у своїх зверненнях.
- До слова, звернення офіційних осіб російською мовою є порушенням закону. За вчинення таких адміністративних правопорушень застосовують адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень.
- Нагадаємо, що до 24 лютого Ігор Терехов зрідка переходив на українську. Однак він все ж таки неодноразово обіцяв, що візьме уроки державної мови.