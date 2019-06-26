Мовне питання – важливий маркер на виборах, – експерт

Маніпуляцію про те, що мовне питання свідомо піднімається тільки під вибори, нав’язують кремлівські телеканали в Україні. В українському суспільстві є консенсус з мовного питання.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Михайло Басараб.

Які партії говоритимуть про мовне питання на виборах: подробиці в Програми партій: як вирішать мовне питання

Експерт відзначає, мовне питання привертає увагу більшості політичних сил і значної частини виборців. Це одне з питань ідеологічних світоглядних маркерів, за яким виборці визначаються зі своїми вподобаннями.

Політичні сили діляться на дві групи: ті, хто за захист державної мови, і хто вважає, що захисту потребує не українська, а російська мова. Перші розраховують на патріотичного виборця. Їхніми базовими регіонами є центр і захід України. Інша група переважно балотується на сході і півдні. Вони критикують українську владу за "утиски" російської мови. І використовують цю тему для мобілізації переважно російськомовного електорату,

– зауважує Михайло Басараб.

Водночас політолог наголошує: п’ять років більшість народних депутатів працювала над захистом української мови. Впроваджено багато рішень, зокрема, ініціативи щодо мовної квоти на радіо і телебаченні. Збільшилося фінансування і обсяги випуску українських фільмів – вони стали якіснішими. Стало більше української музики і українського телепродукту. Вінцем цієї політики стало ухвалення закону про державну мову.

Мовне питання жодним чином не загрожує національній єдності. Соціологічні дослідження свідчать, що українську мову як єдину державну підтримує близько 70% громадян. Прихильники утвердження української мови як єдиної державної не зосереджені лише в центрі і заході. Вони переважають у більшості областей півдня і сходу. І динаміка позитивна,

– підкреслює Басараб.

Що означає закон про мову? Закон про мову говорить про те, що саме українська мова є державною. Це нагадування, що спілкуватись у державі її державною мовою – не утиск, а нормально. Особам, які належать до корінних народів, нацменшин, іноземцям та особам без громадянства створюють належні умови для вивчення державної мови. Держава гарантує всім громадянам, які належать до нацменшин та корінних народів, право на навчання мовою нацменшини чи відповідного корінного народу поряд з українською.