"Не можу назвати їх українцями": що відомо про мовний скандал між Фаріон і військовими

Мовознавиця Ірина Фаріон видала нову скандальну заяву, в якій образила військових 3 окремої штурмової бригади та бригади "Азов". Жінка сказала, що не може назвати українцями тих захисників, які говорять російською мовою. І воїни, й українське суспільство жорстко відповіли Фаріон.

У соцмережах вже розгорівся скандал через висловлювання Фаріон. Так, мережею ширяться різкі звернення військових, волонтерів і навіть філологів до мовознавиці. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав її слова такими, що порушують рівноправність громадян і вже звернувся до поліції, СБУ і Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Головне про скандал зібрав 24 Канал.

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Що саме сказала Фаріон про військових

Ірина Фаріон під час інтерв'ю з Яніною Соколовою обговорювала мовне питання, де заявила, що "не існує російськомовного населення, є українці, а є кацапи". У відповідь на це журналістка зазначила, що деякі військові бригади "Азов" та 3 ОШБр говорять російською, зокрема в бою. Фаріон ж на це сказала, що категорично цього не приймає і грубо образила захисників. За її словами, це порушення армійської дисципліни, а якщо в армії немає дисципліни, "це зброд тоді".

Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "руськими". Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти – покажіть свій патріотизм. Ну що це за бздура – воювати в українській армії і говорити російською мовою!

– висловилася вона.

Перед тим в інтерв'ю вона говорила, що в Україні має існувати тільки українська мова.

"За що ми зараз боремося? Ми не боремося за тих ждунів на теренах Донеччини, Луганщини і Криму, ми боремося за нашу українську землю, яка реально історично дихає тільки єдиними говорами – українськими (якщо не брати до уваги Крим, де корінним населенням є також кримські татари)", – каже Фаріон.

Якого чорта ви цієї мови досі не вивчили? У вас що, зі щелепою проблеми? (...) Хочете цією мовою говорити – сіли на танк, поїхали до Москви, будете мати там всі умови для того, щоб говорити цією мовою,

– емоційно висловилася вона.

Вона закликала військових виконувати закон, вчити мову і "припинити вигадувати відмазки".

"Виконуйте, хлопці, закон, і тоді буде перемога. Інакше будуть арестовичі, інакше будуть бойки, інакше будуть таксисти", – запевнила вона.

Що сказала Ірина Фаріон про військових: дивіться відео

Це викликало обурення людей, але Фаріон не зупинилася. "Біосміття", "падлюки", "с*ки" – так "витончено" спілкується професорка. Хоча незрозуміло, хто дав їй право ставити себе вище за інших.

У своєму телеграм-каналі вона дозволила собі такі вислови: "Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ", "З них, бачу, роги й копита полізли від моєї правди про кацапоротих", "Вчіть мову, коли є мозок. Або до пуйла марш". Телеграм-канал тепер є її основним майданчиком, адже на фейсбуці жінку заблокували.

"Велкам ту окопи": як відреагували військові

Ірина Фаріон пропонує вчити українську за працями Олени Курило та Олекси Синявського. Це відомі українські мовознавці, репресовані радянською владою. Утім, їхні книги не для широкого загалу – вони написані складною науковою мовою, до того ж мовою 1920-х років із уживаною тоді термінологією. За ними неможливо навчитися української з нуля.

Максим Жорін, екскомандир "Азову", майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади, написав пост російською спеціально для Фаріон. Він зауважив, що її діяльність розколює суспільство, тож правоохоронні органи мають звернути увагу на неї.

Ніхто тобі не давав права відкривати рота у бік бійців "Азову", Третьої штурмової чи будь-якого іншого підрозділу української армії,

– ідеться в ньому.

Командир підрозділу "Химера" Олександр Капшин також закликав розслідувати діяльність Фаріон. Військовий каже, що мовознавиця мало чим відрізняється від зрадника Медведчука, тож розслідування "діяльності цієї злоякісної пропагандистки справді на часі, на відміну "мовного срачу"".

Горезвісна Фаріон пробила чергове дно. Їй все одно на те, що ми ще не виграли війну, що зараз головне єдність суспільства перед зимою. Але вона продовжує займатись улюбленою справою – ділить українців на різні сорти. (...) І хто це говорить? Фаріон, яка вже кілька десятиліть при владі розпилює бюджети і розносить в суспільстві ненависть. "Азов" уже навіки увійшов в українську історію, а про цю продажну пропагандистку за кілька років всі забудуть,

– упевнений командир.

Актор, відомий роллю у фільмі "Снайпер. Білий ворон", і військовий ЗСУ Павло Алдошин закликав тих, хто у тилу, не спекулювати на питанні мови на фронті.

Дуже низько. Ганьба цивільним, які піднімають це питання (...) Я вас прошу: стуліть писок! Залиште українську мову у війську військовим!

– висловився він.

Офіцер управління бригади "Азов" та оборонець "Азовсталі" Дмитро Андрющенко на псевдо "Дипломат" закликав переходити на українську. Водночас, за його словами, "такі викиди, як цей, не прискорюють процес, а лише визивають огиду до конкретної людини і повне її несприйняття".

Люди, переходьте, це важко, але необхідно. Це такий самий внесок у спільну перемогу над ворогом. І тоді не буде змоги для інформаційних вкидів ні для русні, ні для таких, як ця, неповажна мною, пані Фаріон,

– підсумував він.

"Ворожа до України істота": реакція волонтерів

"Фаріон – це вивернутий Арестович із такою ж користю для консолідації суспільства", – написав Сергій Стерненко.

"Знаєте, що мене бісить? Що Фаріон треба було вже аж на "Азов" накинути, щоб ви побачили, що це абсолютно кончена і ворожа до України істота", – висловилася Меланія Подоляк.

Яку кількість бійців ви сьогодні надихнули на вивчення української цим зневажливим висловлюванням? А яку кількість українців ви ще більше розкололи? Тоді яка у вас мета?

– зауважив популяризатор української Андрій Шимановський.

У соцмережах пригадують Фаріон її комсомольське минуле та зауважують: у розмові з нею завжди би принципово переходили на російську.

Реакції українців на скандальну заяву Фаріон:

"Ірина Фаріон завжди постукає із дна у скрутній ситуації";

"Багато років турбує питання: чому радикальна до всього Фаріон є Ірина, а не Орися?";

"Арєстович – то права рука товариша майора, а Фаріон – то ліва".

У Львівській політехніці відреагували на скандал

У Національному університеті "Львівська політехніка" відреагували на скандал через слова Ірини Фаріон, яка є викладачкою у закладі вищої освіти. Адміністрація наголосила, що не несе відповідальності за дії та слова працівників і студентів за межами університету. Разом з тим, у повідомленні підкреслили, що Львівській політехніці діє кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти нашого університету.

Крім того, у ЗВО підкреслили, від початку російської агресії Львівська політехніка підтримувала українських захисників. Нині у лавах ЗСУ воюють студенти, викладачі, працівники, випускники університету.

Беззаперечно, кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги і вдячності. І це – непорушна позиція нашого університету,

– наголосили в Львівській політехніці.

У які скандали потрапляла Ірина Фаріон