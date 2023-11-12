"Тут російськомовний народ": нахабна продавчиня в Ізмаїлі нагрубіянила українці
Джерело:Костянтин Андріюк
Черговий мовний скандал спалахнув на Одещині. Так, в Ізмаїлі продавчиня на ринку відмовилася говорити українською мовою. Ба більше, образила покупчиню та заявила, що живе у "Бессарабії".
У мережу ролик з продавчинею з Ізмаїла виклав журналіст Костянтин Андріюк. На відео можна побачити словесну перепалку між нею та жінкою, котра прийшла купити спецій для захисників.
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Називала нацисткою і бідкалася про "ущємлєніє прав"
Як зазначила покупчиня й авторка відео, вона прийшла купити бійцям спеції. Вона зазначила, що не вперше купує у цієї продавчині. Але вперше вона сказала: "Розмовляйте зі мною російською або узбецькою".
Після цього жінка витягла смартфон і почала фільмувати на камеру порушення своїх прав. Це обурило продавчиню, котра вирішила обізвати покупчиню нацисткою та повторила це кілька разів без жодних вагань.
Взагалі-то, живемо у Бессарабії. Тут російськомовний народ,
– продовжила вона.
Продавчиня в Ізмаїлі назвала покупчиню нацисткою: дивіться відео
Поміж жінками продовжив розгоратися конфлікт. Продавчиня наполягала на своєму та наголошувала на тому, щоб усі говорили на "сваїм язиком". На що їй колега по ринку почала кричати: "Марина, перестань".
Але вона не зупинялася. Заявила, що "адін уже бил у нас такой". Вона також додала, що "ви ущємляєтє мої права, я мусульманачька".
Зрештою продавчиня навіть викликала охорону та натравила її на покупчиню, котра захищала свої права.
У Львові скрутили фаната Шатунова
- Кількома днями раніше мовний скандал спалахнув у Львові. У самісінькому центрі міста чоловік на повну слухав російського виконавця Юрія Шатунова.
- Мешканці міста робили зауваження чоловікові. Але він на це реагував агресивно. Тож, на місце інциденту вирішили викликати правоохоронців, щоб вони розібралися.
- Чоловік агресивно поводився навіть зі співробітниками поліції. Правоохоронці запропонували йому добровільно поїхати до відділку, але він відмовився. Відтак, поліцейським довелося запеклого фаната Шатунова скрутити та затримати.