Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.

Що відомо про скандал через мову у Львові?

У Львові в Шевченківському гаю стався конфлікт через мовне питання. Група людей, які, ймовірно, є переселенцями з Харківщини, розмовляла російською мовою.

Одна з місцевих жінок зробила їм зауваження щодо мови спілкування, що призвело до сварки. Чоловік, якому зробили зауваження, заявив, що він говорить "харківською мовою", однак пояснити, що це означає, не зміг.

На зауваження, що це "сепаратистська риторика", він перейшов на нецензурну лексику.

У Львові через мову спілкування спалахнув конфлікт: дивіться відео (Обережно! Присутня нецензурна лексика, 18+)

Очевидці повідомляють, що на місце інциденту викликали поліцію. Правоохоронці провели бесіду та склали протокол, але офіційних повідомлень про конфлікт не було. Залишається невідомим, за що саме був складений протокол.

