Після удару по "Охматдиту" в ресторані Одеси грала російська музика: що кажуть в закладі

У одеському ресторані на пляжі грала російська музика. Заклад заявив, що вони вже ухвалили "кадрові рішення".

Інцидент трапився у ресторані "Веранда" на пляжі "Ланжерон" в Одесі після атаки Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, пише 24 Канал.

Дивіться також Знову російська: у пивному ресторані в Баварії стався мовний скандал

Що відомо про скандал з російською музикою в Одесі

Користувач написав у мережі, що, крім порушення мовного закону, це ще й порушення моральних норм.

Адже на відео видно, як гості закладу танцюють під російську музику.

У ресторані Одеси грала російська музика: дивіться відео Сергія Погребецьцого

Одеський активіст Дем'ян Ганул опублікував відео з вибаченнями від представниці ресторану.

Вона заявила, що російська музика лунала під час закритого святкування хрестин. За її словами, про оренду закладу домовились ще за місяць до події.

"Ми жодним чином не влаштовували вечірки після жахливого обстрілу дитячої лікарні. Нам дуже прикро за це випадок, і ми хочемо щиро перепросити в усіх, кого обурила ця ситуація", – заявила представниця закладу.

Вона також сказала, що вони ухвалили "кадрові рішення" та звільнили адміністратора, який не проконтролював музичний супровід свята.

Ресторан перепросив за російську музику: дивіться відео

До речі, в Одесі фітнес-тренер образив військового та побажав йому смерті. Проте тренера Севастьяна Гоговича вже відправили до ТЦК та скерували на проходження військово-лікарської комісії.