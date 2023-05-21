Скандал через російську мову в школі Дніпра: як покарали директорку та вчительку
Джерело:"Радіо свобода"
У Дніпрі в школі №126 спалахнув скандал через спілкування російською мовою. У профільному комітеті вчительці та директорці виписали догани.
Вчителька спілкувалася з учнями російською мовою – мати учениці зробила їй зауваження. Після цього, за словами жінки, її дитину почали цькувати однокласники, а її саму – видалили з батьківського чату.
До теми Мовний скандал у Дніпрі: дитину зацькували за зауваження мами вчительці, яка говорила російською
У профільному управлінні перевірили, чи дотримується школа мовного законодавства
Начальниця відділу освітньої діяльності управління освіти департаменту гуманітарної політики міськради Дніпра Людмила Кошман заявила, що після звернення мами учениці до школи №126 здійснили комісійний виїзд. Проте у підсумку директорка та вчителька отримала догану за недотримання мовного законодавства.
Ми приїхали під час освітнього процесу, розмовляли з керівником, із заступниками директора, вчителями, подивилися сам освітній процес. Ми могли зайти в кабінети, де вчитель поводив урок, і могли послухати, що вчитель і якою мовою говорить, як спілкуються з дітьми. Заходили по черзі до різних вчителів. Відвідали уроки, переглянули документи закладу. А тоді вже було комісійно вирішено винести догану керівникові закладу за невиконання мовного законодавства,
– сказала Кошман.
Що передувало
- Донька дніпрянки Олени Юхимчук навчається одразу у двох школах: за кордоном, де вони з матір’ю перебувають в евакуації та дистанційно в Дніпрі.
- 13 квітня в її доньки мав розпочатися дистанційний урок з математики в українській школі. Жінка була поруч з дитиною й почула, як вчителька говорила до учнів російською. Тож мама дівчинки вирішила зробити зауваження, що вчителька порушує законодавство.
- Після її зауваження, говорить жінка, їх з донькою вимкнули з конференції. Потім, за словами Олени, розпочався булінг щодо її доньки: шантаж оцінками та висміювання дитини однокласниками й з боку їхніх батьків. А вчителька видалила матір дівчинки з батьківського чату.
- Жінка повідомила директорці школи – як дзвінком, так і письмово, на офіційний мейл закладу. Після її повідомлення там провели педраду й засідання комісії щодо цькування дитини. Ці заходи мати вважає формальними. Також вона подала звернення до мовного омбудсмена України та заяву до Національної поліції України.
- Комісія склала протокол, де зазначено, що ситуація, яка виникла між учасниками навчального процесу, кваліфікована як конфлікт. Проте факт булінгу учениці вони не підтвердили.