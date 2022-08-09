Киянин поскаржився уряду на прохання розмовляти українською в Трускавці

Переселенець з Києва поскаржився уряду на оголошення у Трускавці, в якому просять розмовляти українською мовою. Його розмістили на вході в торговий центр.

На скаргу відреагували у мерії міста. Місцева влада висловила підтримку підприємцям, які розмістили такі оголошення.

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У чому суть скандалу

8 серпня киянин звернувся на гарячу лінію Кабміну і заявив, що у Трускавці на вході у торговий центр розмістили оголошення, в якому переселенців просять спілкуватися українською мовою.

"Шановні переселенці! Ми – Україна. Ми розмовляємо виключно українською. Не знаєте – вчіть, говоріть українською, хай ламаною, але спілкуйтеся нею!" – сказано в оголошенні.

Киянин назвав це "розповсюдженням наказного оголошення на Львівщині для переселенців".

Як відреагувала мерія міста

Місцева влада розповіла переселенцю про Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який визначає українську мову як єдину державну мову в Україні та "покладає на державу обов'язок забезпечувати всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України".

"Хоча Трускавецька міська рада не приймала нормативно-правового акту щодо затвердження тексту оголошення, розміщеного на будівлях на вулиці Стебницькій, але ініціативи підприємців щодо популяризації української мови серед ВПО вітаються", – заявили у міськраді.

Мовні скандали

В Одесі трапився черговий мовний скандал. Почувши авторську композицію у виконанні 62-річного містянина, правопорушник почав вимагати припинити її спів, після чого штовхнув мікрофон виконавця та втік.

У Києві відома білоруська IT-компанія Andersen People потрапила у скандал. Її співробітники відмовили чоловікові у наступному етапі співбесіди через українську мову.

Пізніше у компанії пояснили вимогу говорити російською "непорозумінням".

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