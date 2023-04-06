"Обов'язково говоритиму російською": викладачка з університету Ірпеня вляпалася у мовний скандал

В Державному податковому університеті в місті Ірпінь розгорівся мовний скандал на занятті з філософії. Одна зі студенток попросила свою викладачку Любов Сергіївну Воробйову перейти на українську мову, на що отримала відмову.

Відео скандалу через мову завірусилося у соцмережі. 24 Канал інформує, що спричинило конфлікт.

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"На іспиті говоритиму російською"

Викладачка філософії Любов Сергіївна Воробйова під час заняття говорила російською мовою, що викликало обурення студентів. Інцидент трапився 4 квітня 2023 року.

Студентка попросила проводити навчання державною мовою, проте викладачка накинулася на дівчину. Та заявила, що "на іспиті обов'язково говоритиме російською". Окрім того, викладачка не збирається переходити на іншу мову, оскільки вже "35 років викладає філософію" мовою окупантів.

Ба більше, Воробйова дозволила студенці не відвідувати лекції з філософії, якщо їй "ріже слух російська". За словами викладачки, зараз є багато матеріалів іншими мовами, то ж можна "самостійно вивчати предмет" будь-якою.

Інші студенти підтримали свою однокурсницю й заявили, що Воробйова неодноразово проводила лекції російською мовою. Проте викладачка не відреагувала й на це, а лиш припинила проводити онлайн-заняття.

Мовний скандал в університеті: дивіться відео

Що відомо про викладачку Любов Сергіївна Воробйова – доктор філософських наук, професор кафедри соціальної філософії та управління. В Державному податковому університеті читає курси “Філософія” та “Філософія права”.

Реакція на мовний скандал

У пресслужбі Державного податкового університету заявили, що знають про конфлікт між викладачкою та студентами. 6 квітня на адресу навчального закладу надійшло колективне звернення. Нині викладачку відсторонили від виконання обов'язків, а також оголосили про проведення службового розслідування, адже використання російської мови в освітньому процесі – пряме порушення Закону України.

Співпраця з викладачем, який використовує мову країни-агресора у стінах Податкового університету, неприпустима,

– заявив ректор університету.

Про інцидент також проінформовано уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Як зазначили у пресслужбі відомства у коментарі 24 Каналу, нині готується офіційне звернення щодо скандалу між студентами й викладачами в університеті Ірпеня.

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