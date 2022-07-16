Нова норма мовного закону: від сьогодні всі сайти повинні мати стартову сторінку українською

Сьогодні, 16 липня, набирає чинності нова частина окремої статті закону про мову. Згідно з нею, інтернет-ресурси повинні мати базову сторінку українською мовою.

Йдеться про частину 2 статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Уповноважений із захисту мови Тарас Кремінь розповів, кого стосуватиметься нова норма.

Варто знати Це діагноз "імбецил", – Тарас Тополя відповів зіркам, яким складно перейти на українську мову

Суспільно важливу інформацію громадянам України необхідно подавати державною мовою,

– наголосив мовний омбудсмен.

Кого стосується нова частина мовного закону

Передовсім, нова норма мовного закону стосується:

вебсайтів та вебсторінок у соцмережах органів державної влади та органів самоврядування;

підприємств, установ і організацій державної й комунальної власності;

ЗМІ, що зареєстровані в Україні;

суб'єктів господарювання, що зареєстровані в Україні;

іноземних суб'єктів, які реалізовують свої товари й послуги, мають свої філії та представництва в Україні.

Інші версії не забороняються

Поруч з базовою версією інтернет-ресурсу державною мовою можуть бути розміщені версії будь-якими іншими мовами. Версія державною мовою повинна мати не менше інформації за обсягом та змістом, аніж будь-яка інша. Крім того, вона має відкриватися українським користувачам за замовчуванням.

Нова норма не поширює на інтернет-представництва ЗМІ, які видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та будь-якою офіційною мовою Європейського Союзу.

Зауважимо, водночас починає діяти й частина 6 статті 27 мовного закону. Мовиться про використання української мови в інтерфейсах комп'ютерних програм товарів – автомобілях, електронних приладах та іншій техніці. Відповідно до нової норми, будь-який товар має бути "локалізований" для реалізації в Україні та мати інтерфейс українською мовою.

Як каратимуть порушників

Відтепер на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників і співробітників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також інших фізичних осіб, які порушуватимуть мовний закон, зможуть накладати штрафи. За перше порушення розмір штрафу складатиме від 3 400 до 8 500 гривень, а за повторне порушення – від 8 500 до 11 900 гривень.

Гуглити українською

Своєю чергою, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає українців перейти на пошук новин українською.

Шукаючи інформацію в інтернеті російською, російськомовні українці рідше бачать новини від українських ЗМІ, натомість частіше споживають російські фейки,

– зазначив він.

Брехню російських ЗМІ дуже легко перемогти. Для цього потрібно просто перелаштувати Google на українську мову.

Як перелаштувати Google на українську / Інструкція Tkachenko.ua