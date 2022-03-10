Мої діти кажуть, що я повинен лишитися в Україні, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому виданню Bild. У ньому він зазначив: діти кажуть, що я повинен залишатися в Україні.

Журналіст запитав Володимира Зеленського не лише про його роботу під час війни, а й про сім'ю. Зокрема його цікавило, чи готова сім'я президента їхати з України.

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Зеленський наголошує, що повинен залишатися в Україні

Журналіст поставив питання, яке Володимир Зеленський, мабуть, і не чув від своїх дітей. Воно звучало так: "Що ви відповідаєте своїм дітям, коли вони кажуть: "Тату, нам потрібно їхати з України?". На це президент відповів просто.

Мої діти кажуть, що я повинен тут залишатися. Вони не повинні витрачати чудовий час свого дитинства, намагаючись переконати батька залишити власну країну,

– наголосив він.

Також він відповів на питання, яке цікавить багатьох німців. Мовиться про те, як він витримує все це та чи спить бодай колись.

На всіх окупованих територіях країни, а також там, де досі майорить наш жовто-блакитний прапор, люди сплять мало. Ми вже два тижні захищаємо свою країну,

– сказав Зеленський.

В інтерв'ю Володимир Зеленський також розповів про блокаду Маріуполя, перемовини з Росією, а також про перебування у "московському списку на знищення".

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