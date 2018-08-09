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МОЗ опублікувало правил безпеки на воді та рекомендації з надання першої допомоги

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Правила поведінки на воді та надання першої допомоги від МОЗ
Правила поведінки на воді та надання першої допомоги від МОЗ / likarni.com

Разом з Центром громадського здоров'я МОЗ України нагадало основні правила безпеки на воді і розказало, як надавати першу допомогу при утопленні.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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Зазначається, що з початку року на водоймах країни вже потонуло 808 людей, серед них – 84 дитини.

У МОЗ наголосили, що безпечніше плавати у світлий час доби, у спокійну безвітряну погоду при температурі води не нижче +17С, а температури повітря – не нижче +20С.

Щоб зберегти своє здоров'я і навіть життя, Міністерство охорони здоров'я рекомендує дотримуватися таких правил:

1. Купайтесь на безпечних пляжах:

  • плавайте тільки в спеціально відведених і обладнаних для цього місцях, що відповідають вимогам безпеки;
  • не стрибайте у воду в місцях, де невідомі глибина та стан дна;
  • не запливайте за межу купання в акваторії, огороджену буями;
  • перевірте, чи немає вашого пляжу у переліку нерекомендованих для купання (інформація оновлюється щотижня).

2. Не ризикуйте життям заради азарту чи жарту:

  • не підпливайте до моторних суден, вітрильників, веслових човнів та інших плавзасобів;
  • не залазьте на технічні споруди, попереджувальні знаки та буї;
  • не використовуйте для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки;
  • пам’ятайте, що організовувати у воді ігри, пов'язані з пірнанням, захватами та підтопленням дуже небезпечно;
  • не подавайте обманні сигнали тривоги заради жарту.

3. Наглядайте за дітьми

Діти повинні перебувати під постійним наглядом дорослих - не дозволяйте дітям купатися самостійно і довго перебувати під водою, затримавши дихання.

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4. Розділяйте час купання та споживання їжі і алкоголю:

  • після прийому їжі плавати можна не раніше, ніж через 1,5-2 години;
  • не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння.

5. Дбайте про чистоту і гігієну

  • не використовуйте воду з річки для миття фруктів, овочів, ягід;
  • залишайте водні об’єкти та територію пляжів чистими.

Перша допомога при утопленні

Перш за все, постраждалого необхідно якнайшвидше доставити до берега та викликати екстрену допомогу – 103.

Зверніть увагу, що надавати першу допомогу у воді може лише досвідчений рятувальник. Не намагайтесь витягти людину з води, якщо небезпека може загрожувати і вам.

Очистіть ротову порожнину потерпілого від піску та водоростей і переверніть потерпілого, аби вода витекла з верхніх дихальних шляхів (дітей тримають за ноги, головою донизу).

Якщо людина не дихає, починайте штучне дихання: затисніть потерпілому носа, вдихніть повітря та видихніть в рот потерпілому. Повторюйте процедуру з інтервалом в 4 – 5 секунд. Маленьким дітям штучне дихання роблять, одночасно вдуваючи повітря в рот та ніс.

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Якщо відсутнє серцебиття, починайте робити непрямий масаж серця:

  • Покладіть потерпілого на рівну, тверду поверхню;
  • Покладіть свої долоні (одна на одну) на груди потерпілому;
  • Випряміть руки в ліктях і всією своєю вагою натисніть на неї;
  • Зробіть не менше 30 натискань, тривалість кожного близько 1 секунди.

Коли потерпілий прийшов до тями, його слід зігріти: закутайте його в ковдру, за можливості дайте теплий солодкий чай.

Обов’язково дочекайтесь медиків! Ускладнення від утоплення можуть бути відкладеними і проявитися не відразу.

Теги: Здоров'я Здорове життя Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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