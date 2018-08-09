МОЗ опублікувало правил безпеки на воді та рекомендації з надання першої допомоги
Разом з Центром громадського здоров'я МОЗ України нагадало основні правила безпеки на воді і розказало, як надавати першу допомогу при утопленні.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
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Зазначається, що з початку року на водоймах країни вже потонуло 808 людей, серед них – 84 дитини.
У МОЗ наголосили, що безпечніше плавати у світлий час доби, у спокійну безвітряну погоду при температурі води не нижче +17С, а температури повітря – не нижче +20С.
Щоб зберегти своє здоров'я і навіть життя, Міністерство охорони здоров'я рекомендує дотримуватися таких правил:
1. Купайтесь на безпечних пляжах:
- плавайте тільки в спеціально відведених і обладнаних для цього місцях, що відповідають вимогам безпеки;
- не стрибайте у воду в місцях, де невідомі глибина та стан дна;
- не запливайте за межу купання в акваторії, огороджену буями;
- перевірте, чи немає вашого пляжу у переліку нерекомендованих для купання (інформація оновлюється щотижня).
2. Не ризикуйте життям заради азарту чи жарту:
- не підпливайте до моторних суден, вітрильників, веслових човнів та інших плавзасобів;
- не залазьте на технічні споруди, попереджувальні знаки та буї;
- не використовуйте для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки;
- пам’ятайте, що організовувати у воді ігри, пов'язані з пірнанням, захватами та підтопленням дуже небезпечно;
- не подавайте обманні сигнали тривоги заради жарту.
3. Наглядайте за дітьми
Діти повинні перебувати під постійним наглядом дорослих - не дозволяйте дітям купатися самостійно і довго перебувати під водою, затримавши дихання.
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4. Розділяйте час купання та споживання їжі і алкоголю:
- після прийому їжі плавати можна не раніше, ніж через 1,5-2 години;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння.
5. Дбайте про чистоту і гігієну
- не використовуйте воду з річки для миття фруктів, овочів, ягід;
- залишайте водні об’єкти та територію пляжів чистими.
Перша допомога при утопленні
Перш за все, постраждалого необхідно якнайшвидше доставити до берега та викликати екстрену допомогу – 103.
Зверніть увагу, що надавати першу допомогу у воді може лише досвідчений рятувальник. Не намагайтесь витягти людину з води, якщо небезпека може загрожувати і вам.
Очистіть ротову порожнину потерпілого від піску та водоростей і переверніть потерпілого, аби вода витекла з верхніх дихальних шляхів (дітей тримають за ноги, головою донизу).
Якщо людина не дихає, починайте штучне дихання: затисніть потерпілому носа, вдихніть повітря та видихніть в рот потерпілому. Повторюйте процедуру з інтервалом в 4 – 5 секунд. Маленьким дітям штучне дихання роблять, одночасно вдуваючи повітря в рот та ніс.
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Якщо відсутнє серцебиття, починайте робити непрямий масаж серця:
- Покладіть потерпілого на рівну, тверду поверхню;
- Покладіть свої долоні (одна на одну) на груди потерпілому;
- Випряміть руки в ліктях і всією своєю вагою натисніть на неї;
- Зробіть не менше 30 натискань, тривалість кожного близько 1 секунди.
Коли потерпілий прийшов до тями, його слід зігріти: закутайте його в ковдру, за можливості дайте теплий солодкий чай.
Обов’язково дочекайтесь медиків! Ускладнення від утоплення можуть бути відкладеними і проявитися не відразу.