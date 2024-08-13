Політтехнолог оцінив, чи можуть відправити Путіна у відставку після провалу на Курщині

В мережі розганяють інформацію, що нібито оточення Путіна просить його піти у відставку на тлі подій у Курській області. Теоретично це зробити можливо, але є нюанси.

Про це 24 Каналу розповів російський політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що ця інформація, найімовірніше, фейк. Навряд чи оточення Путіна буде просувати його відставку.

Дивіться також Бої у Курській області та наступ росіян у Нью-Йорку: як змінилася лінія фронту за тиждень

В якийсь момент це може статися

Як наголосив Галлямов, зараз у Путіна не настільки погане становище, що його можуть змушувати піти у відставку. Теоретично такі дії могли б робити його старі знайомі на кшталт ковальчуків, ротенбергів тощо.

Але я в це не вірю. Вони занадто кон'юнктурні, боягузливі. Вони можуть для себе ухвалити таке рішення, а потім спробувати створити умови, при якому підвести Путіна до такого рішення. Умовно Путін спитається, що робити далі, а ти розводиш руками і кажеш, що все дійсно похмуро,

– вважає Галлямов.

Це максимум, на який його оточення може піти. Ситуація може змінитися, якщо події у Курській області будуть масштабовані. Становище Путіна явно погіршиться, якщо підрозділи будуть йти в напрямку Москви. Тоді, на думку Галлямова, відставка Путіна буде ймовірнішою.