Джонсон багато зробив для НАТО, – аналітик оцінив шанси призначення на посаду генсека

Борис Джонсон може стати наступним генеральним секретарем НАТО та замінити Єнса Столтенберга. Аналітики вже прогнозують, які у нього шанси обійняти цю посаду.

Зокрема, Олексій Їжак – експерт Національного інституту стратегічних досліджень – зазначив, що Борис Джонсон багато чого зробив для НАТО. Про це він сказав 24 каналу.

Увага Піонтковський відповів на чутки про те, що Джонсон може стати генсекретарем НАТО

За його словами, вірогідність, що Джонсон може долучитись до Альянсу – існує.

В принципі, за своєю політичною вагою, за параметрами, Борис Джонсон цілком може бутит генеральним секретарем НАТО,

– сказав Їжак.

І додав, що зрештою треба розуміти, що генсек НАТО – це не "генсек комуністичної партії Радянського союзу".

"Це важливий чиновник, але він не є начальником країн-членів. Він просто виконує дуже важливу координаційну функцію, яка забезпечує внутрішній консенсус НАТО на політичному рівні", – пояснив аналітик.

Однак ми поки самі не знаємо, чи хоче цього сам Борис Джонсон. Слід дочекатися його думки.

Олексій Їжак експерт Національного інституту стратегічних досліджень Якщо він сам захоче стати генсеком НАТО, то попри певну опозицію, яку він заробив на міжнародній арені ще як прем'єр, це можна подолати. Сам Борис Джонсон дійсно багато зробив для Альянсу. Принаймні цей раунд розширення, консолідації та підтримки України – це багато в чому саме його заслуга.

Джонсон може стати генсекретарем НАТО

Джонсон залишить посаду прем'єра Британії 6 вересня, після чого, у політика усі шанси отримати одну з найпрестижніших посад у Європі – генерального секретаря НАТО.

Зазначають, що нинішній генсек Єнс Столтенберг йде у відставку у вересні наступного року, і консерватори, які правлять у Британії, підтримали висування замість нього кандидатури Джонсона.

російський публіцист Андрій Піонтковський сказав 24 каналу, якщо Джонсон стане наступним генеральним секретарем Альянсу, то це буде колосальний успіх.

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