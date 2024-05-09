Напівжива Росія в інтересах Китаю: чи може Пекін змінити позицію щодо України

Китай не надто зацікавлений у тому, аби Росія програла у війні проти України. КНР зацікавлена у тому, аби країна-агресорка збереглася та була її економічним васалом, щоби постачати сировину.

Таку думку 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зауваживши, що усе інше в Китаю є. Ця країна має свої інтереси.

До теми Є лише один спосіб: що змусить Китай змінити ставлення до Росії

"Така напівжива, напівнежива країна – це якраз в інтересах Китаю. Тому допомагати, щоб Росія зазнала поразки, він очевидно не буде. Чи буде він допомагати Росії прямо й відверто зброєю? Думаю, що ні", – наголосив Огризко.

Усе через те, що це можна відстежити, і тоді КНР налетить на "санкційний айсберг". А це Китаю не потрібно.

Водночас є інша категорія товарів – "подвійного призначення". Їх можна використовувати як у цивільній промисловості, так і в оборонній.

Китай буде продовжувати цю свою лінію, що буде все одно постачати Росії те, чого їй не вистачає. А це – електроніка, мікрочипи тощо. Тому, думаю, що нам чекати від того, що Китай раптом "запалає любов'ю" до України, – це наївність,

– переконаний ексміністр закордонних справ.

"Красивий обхід"

На Росію припадає 5% китайського експорту, а на країни Заходу – 75%. Тому Китай маневруватиме, шукатиме баланси та розповідатиме, що він "за мир" та за свій "мирний план".

"Який, правда, ніхто не може зрозуміти, бо немає жодної конкретики у тому, що там написано. Що таке "територіальна цілісність" у першому пункті цього плану? Це про що? Це про кордони 1991-го року чи про те, що каже Лавров – "з врахуванням сьогоднішніх територіальних реалій"?" – додав Володимир Огризко.

До того ж КНР називає російську агресію проти України "українською кризою". Тобто фактично Китай "красиво обходить" сенс проблеми.

Співпраця КНР та Росії