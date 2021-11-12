Чи може Лукашенко перекрити Європі газ

Там Лукашенко встиг наговорити цікавих речей. Наприклад, погрожує зупинити транзит газу через Білорусь. Наскільки це реально взагалі та які може мати наслідки.

Заява ця цікава ось чому. Газопровод, який проходить через Білорусь, Лукашенкові не належить. Оператором цього газопроводу є компанія з промовистою назвою ОАО "Газпром Трансгаз Бєларусь".

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Ну, тобто, Лукашенко "розпоряджається" газпромівською трубою. Чи можливо це без санкції з Кремля? Питання риторичне. Воно і раніше було неможливо, а тепер, коли Лукашенко має у системі російської владної вертикалі менше самостійності ніж Кадиров, то тут і обговорювати немає чого.

Отже, все це повністю санкціоноване Росією. Росія санкціонує можливість шантажу перекриття газу газпромівською трубою.

Здавалося б, до чого тут "Північний потік-2"? А до того, що якщо Росія може шантажувати перекриттям газу через Білорусь, то що їй завадить шантажувати перекриттям газу через ПП?

Тобто, вся схема виглядає так. Спершу "замикаємо" газ на ПП, а потім шантажуємо цим "європейських друзів", которі у гонитві за "дешевим газом" повісили собі на шию ярмо. Та ще й самі його оплатили.

Відповідно, єдиний сосіб для ЄС уберегтися від шантажу з боку Путіна – збереження транзиту через Україну. Усі "альтернативні шляхи" – це просто прив'язати себе до мотузка та віддати цей мотузок Путіну.

Ні, може, комусь у ЄС саме така ідея дуже подобається, але щось мені підказує – далеко не всім.