Може отримати компенсацію за період у СІЗО, – Малюська про Антоненка

Денис Малюська заявив, що якщо вину Андрія Антоненка не доведуть, він отримає компенсацію за період перебування у СІЗО. Водночас міністр наголосив: зміна запобіжного заходу для Антоненка не означає, що "справа розвалюється".

Міністр юстиції Малюська також заявив, що Антоненку змінили запобіжний захід через те, що він надто довго перебував у СІЗО.

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Посадовець пояснив: якщо людина тривалий час (рік – два) перебуває у СІЗО, а вироку досі немає, запобіжний захід потрібно змінити. Однак це роблять лише за однієї умови – затриманий не становить загрози для суспільства.

За словами Малюськи, зміна запобіжного заходу не означає, що Антоненко "невинуватий чи справа розвалюється". Посадовець наголосив: має бути "ліміт перебування людей в СІЗО".

Водночас якщо невинуватість Антоненка доведуть, йому виплатять компенсацію за час перебування у СІЗО.

Є компенсація за необґрунтоване обвинувачення і за весь час утримання в ізоляторі йому може бути виплачена компенсація за його зверненням. Чим довше утримання – тим більша компенсація,

– наголосив Малюська

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