Чи може Патрушев стати наступником Путіна: наскільки реальний такий сценарій

Владімір Путін поступово втрачає свій вплив у Росії. Періодично з'являються розмови про те, що російського диктатора може замінити Ніколай Патрушев.

Однак такий варіант із наступником Путіна майже нереальний. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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За його словами, незрозуміло, за яким саме механізмом секретар радбезу Росії мав би змінити російського диктатора при владі.

"Про яку "дорожню карту" йдеться? Що Путін призначить Патрушева своїм наступником, а сам на президентських виборах у 2024 році – якщо Росія доживе до того часу – оголосить, що він йде? І от, мовляв, вам Патрушев замість мене?" – зазначив Яковенко.

"Будь-який наступник здасть Путіна"

Журналіст вважає, що такий варіант розвитку подій абсолютно нереальний.

Путін чудово розуміє, що будь-який його наступник – Патрушев, Кирієнко чи будь-хто інший, кого б він не призначив, обов'язково здасть його. Адже цей наступник прийме Росію, розірвану на шматки. А відповідальність за всі біди повісить на Путіна,

– сказав Яковенко.

Він додав, що для того, аби закріпитися при владі, наступник намагатиметься розібратися з диктатором. Він може вчинити 2 способами:

віддати Путіна людям, які захочуть розібратися з ним всередині самої Росії;

або віддати диктатора під міжнародний трибунал, щоб самому уникнути відповідальності.

"Шансів для операції "Патрушев – наступник Путіна" не існує", – наголосив Яковенко.

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Чи можливий переворот у Росії

Опозиційний журналіст додав, що ймовірність того, що секретар радбезу Росії разом з компанією здійснить переворот в Росії, також дорівнює нулю.

В останні роки у російській владі провели таку зачистку, що там не лишилося тих, хто може здійснювати перевороти,

– зауважив Яковенко.

Він додав, що військовий переворот у Росії також неможливий. Адже ще з радянських часів російську армію поставили під жорсткий контроль влади.

Проблеми Владіміра Путіна: коротко