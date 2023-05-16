Військовий експерт Черник назвав єдину умову, за якої фронт може "посипатися"

За даними української розвідки, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей перебуває близько 152 тисяч російських солдат, а їх дії вказують на те, що вони готуються до оборони. Та ця кількість доволі серйозна.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник. Він нагадав, що коли Росія почала повномасштабне вторгнення, то її військовий контингент був 200 тисяч.

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"Це також багато. І вони були упевнені, що зуміють тією силою здійснити бліцкриг. 200 тисяч ми вже вбили – це дуже високий показник", – сказав Черник.

За його словами, за всю другу Світову війну Канада втратила 39 тисяч особового складу, а за 10 років в Афганістані – СРСР втратив 15 тисяч.

"Розуміємо, які шалені втрати. Якщо цю цифру мінімум множити на 3, а десь так є поранених, то це виходить понад 600, а то і 800 тисяч", – наголосив військовий експерт.

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Винищили майже 70%

Петро Черник зазначив, що на початку повномасштабної війни весь чисельний потенціал армії країни-агресорки складав від 900 тисяч до 1 000 000 військових.

Тобто майже 70% ми винищили тим чи іншим способом. Разом з тим, не можна недооцінювати їхній мобілізаційний ресурс – 140-мільйонна нація воює проти 35-мільйонної нації. Для того, щоби Путін утримав свою тиранічну владу, скільки росіян треба убити, він уб'є,

– переконаний він.

Військовий експерт додав, що окупанти можуть триматися в глухій обороні доволі довго.

"Далекобійні ракети й авіація. Ось та перспективна зброя, котра спроможна буде перемолоти навіть цей немалий людський потенціал", – наголосив Черник.

Чи може "посипатися" фронт

Він зазначив, що близько 152 тисяч російських військових – це вже сам по собі ресурс.

"Повернути свої кордони до лінії розмежування минулого року чи як головна мета 1991 року – це ще буде доволі важка робота. Чи може фронт "посипатися" – може. Проте, лише за однієї обставини – "посиплеться" сам режим Путіна", – сказав військовий експерт.

Однак, поки що, він таких ознак не бачить.

Боротьба там всередині наростає, але Путін поки що показує, що вміє тримати баланс влади між вежами Кремля,

– підсумував Петро Черник.

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