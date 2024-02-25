Чи може Придністров'я приєнатися до Росії: Зеленський висловив припущення

У невизнаному Придністров'ї, територія якого є суверенною частиною Молдови, готують звернення до російського президента Владіміра Путіна. Є припущення, що вони захочуть приєднатися до Росії.

Відомо, що сепаратисти планують звернутися до Путіна через економічний тиск з боку Кишинева. Свою думку з цього приводу висловив Володимир Зеленський на великій пресконференції, інформує 24 Канал.

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Чи може так зване Придністров'я стати частиною Росії

Наступного тижня очільники так званого Придністров'я у Молдові матимуть вибори. Є чимало заяв про те, що вони буцімто захочуть приєднатися до Росії.

Румунський журналіст запитав, чи готова Україна допомогти Молдові, якщо все ж виникне така потреба.

У нас війна йде – це перше. Ми воюємо з Росією – це друге. Молдова до нас з будь-якими подібними запитами не зверталась. Але я не впевнений, наступного тижня (сепаратисти з Придністров'я – 24 Канал) на це підуть,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент України пояснив, що згідно з тією інформацією, якою він володіє, сумнівно, що так зване Придністров'я висловить бажання про приєднання до Росії.

Що відомо про плани Придністров'я

Лідер сепаратистів Придністров'я Володимир Красносельський скликав так званий "з'їзд депутатів усіх рівнів" на 28 лютого. У ЗМІ почала ширитися інформація, що саме тоді може відбутися звернення до російського диктатора Владіміра Путіна із проханням приєднатися до Росії.

У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на новини про наміри Придністров'я. У Кишиневі заявили, що за наявною інформацією, поки немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що інформація про бажання так званого Придністров'я приєднатися до Росії, не підтверджують.

Інформацію про звернення так званих придністровських "депутатів" до Владіміра Путіна також не підтвердили у Головному управлінні розвідки.