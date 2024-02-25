Чи може Придністров'я приєнатися до Росії: Зеленський висловив припущення
У невизнаному Придністров'ї, територія якого є суверенною частиною Молдови, готують звернення до російського президента Владіміра Путіна. Є припущення, що вони захочуть приєднатися до Росії.
Відомо, що сепаратисти планують звернутися до Путіна через економічний тиск з боку Кишинева. Свою думку з цього приводу висловив Володимир Зеленський на великій пресконференції, інформує 24 Канал.
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Чи може так зване Придністров'я стати частиною Росії
Наступного тижня очільники так званого Придністров'я у Молдові матимуть вибори. Є чимало заяв про те, що вони буцімто захочуть приєднатися до Росії.
Румунський журналіст запитав, чи готова Україна допомогти Молдові, якщо все ж виникне така потреба.
У нас війна йде – це перше. Ми воюємо з Росією – це друге. Молдова до нас з будь-якими подібними запитами не зверталась. Але я не впевнений, наступного тижня (сепаратисти з Придністров'я – 24 Канал) на це підуть,
– наголосив Володимир Зеленський.
Президент України пояснив, що згідно з тією інформацією, якою він володіє, сумнівно, що так зване Придністров'я висловить бажання про приєднання до Росії.Зверніть увагу! Інформацію про звернення так званих придністровських "депутатів" до Владіміра Путіна також не підтвердили у Головному управлінні розвідки.
Що відомо про плани Придністров'я
- Лідер сепаратистів Придністров'я Володимир Красносельський скликав так званий "з'їзд депутатів усіх рівнів" на 28 лютого. У ЗМІ почала ширитися інформація, що саме тоді може відбутися звернення до російського диктатора Владіміра Путіна із проханням приєднатися до Росії.
- У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на новини про наміри Придністров'я. У Кишиневі заявили, що за наявною інформацією, поки немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися.
- Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що інформація про бажання так званого Придністров'я приєднатися до Росії, не підтверджують.