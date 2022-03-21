Може пришвидшити крах диктатора Лукашенка, – мер Житомира про війська Білорусі

Білорусь може приєднатись до Росії у війні проти України, розпочавши можливе вторгнення на українські території. Проте це лише пришвидшить крах білоруського диктатора.

Про це розповів мер Житомира Сергій Сухомлин. За його словами, самопроголошений президент Білорусі сам має розуміти, що війна проти України стане для нього "самогубством".

До теми Очікуємо найближчими днями загострення, – мер Житомира

Мер Житомира: Є надія, що білоруси не наважаться

Міський голова Житомира певен, що після перших залпів української артилерії ситуація може бути інакшою, аніж планували ворожі війська.

Ситуація може змінитися і це може прискорити крах диктатору Лукашенку,

– додав він.

Сухомлин відзначив, якщо все-таки білоруси зайдуть, то "нічого страшного", адже "таких ми ще не вбивали". Також він припустив, що самі військові підрозділи Білорусі не заходитимуть, а розміщуватимуться з колонами росіян для того, щоб фактично ними прикриватися.

"У мене все ж залишається думка, що може все ж білоруси не наважаться. Усе ж є надія на те, що білоруський диктатор не піде на такий крок, бо це самогубство для нього", – підкреслив житомирський мер.

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