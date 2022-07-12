У путіна велика неприємність, – Яковенко

Вже кілька місяців лунають чутки про те, що в росії планують оголосити мобілізацію, проте путін досі на це не наважився. Глава кремля не може просто припинити війну, тож мобілізацію виключати не варто.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він наголосив, що путін може оголосити мобілізацію лише своїм наказом, без зібрання держдуми.

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За його словами, мобілізація путіну дуже потрібна, але йому треба певний статус. Наприклад, щоб відмову від мобілізації зробити кримінальним покаранням.

Зараз у путіна велика неприємність – те, що багато військовослужбовців відмовляються йти на фронт. Так, 500 людей у Краснодарському краї відмовилися, 200 людей – у бурятії тощо. І це проблема,

– заявив Яковенко.

Опозиційний журналіст зазначив, що для того, щоб створити кримінальну відповідальність за відмову йти помирати в Україну, потрібні якісь інші режими.

"Можливо, це буде режим воєнного стану чи навіть оголошення війни. Зовсім виключити цю версію неможливо", – пояснив він.

Журналіст додав, що для того, щоб оголосити війну, потрібен закон. І є ймовірність, що держдуму зараз збирають саме для цього.

Відмова людей від мобілізації – це вже початок перелому у війні?

На це Яковенко відповів, що це поки лише "перші ластівки", це лише сотні людей.

Коли мова піде про тисячі, то на цьому війна закінчиться. Але в принципі у путіна тут є ресурси – "загратзагони”, які складаються з кадировців,

– заявив експерт.

На його думку, путін війну не припинить. "путін, який припинить війну, – це мертвий путін. Він сам себе загнав у таку ситуацію", – додав він.

Яковенко про мобілізацію в росії та дії путіна: відео



До слова, раніше українська розвідка інформувала, що в росії активізувався набір до приватних військових компаній. До ПВК росія почала рекрутувати навіть засуджених прямо з місць позбавлення волі, щоб згодом відправити їх на Донбас.

Проте на тлі втрат у війні з Україною російські військові відмовляються воювати та масово хочуть звільнятись з армії. Окупанти уже влаштовують бунти та не хочуть виконувати накази.