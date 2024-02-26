Що може зупинити Путіна: російський опозиціонер назвав головне рішення

Зараз російський президент всіма можливими способами намагається говорити із Заходом й натякати на перемовини. Окупаційна армія пробує наступати та захоплювати території, аби Владімір Путін мав предмет торгу.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Сергій Асланян. Він сказав, що може змусити Путіна завершити війну на умовах України.

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"Тільки фізична ліквідація Путіна зупинить війну. Гопника у підворітті тільки прямий удар в ніс може змусити змінити наміри. Якщо Путін не отримає по фізіономії, він не вгамується", – зазначив Асланян.

Путін платить людьми

Президент Росії ставиться до війни не так, як всі нормальні люди, для яких війна – це кожен день жаху й жертв. Коли Путіну приносять доповідь й там, наприклад, вказана кількість втрат, то для нього це не живі люди, а просто спосіб оплати.

Хтось платить грошима, а Путін – людьми. А от захоплені території диктатор сприймає як предмет перемовин.

Путін заліз у кишеню й взяв гаманець, але не отримав по морді. Потім заліз у квартиру й виніс звідти все цінне й знову його не затримали. Він підпалив будинок й нарешті на нього звернули увагу. Тепер він починає торгуватися,

– мовив російський опозиційний журналіст.

У Путіна інше відношення до всього, що відбувається, саме тому для нього не має значення посилення ситуації, виснаження ресурсів, смерть ще одного мільйона своїх солдатів.

Російському президенту неважливий ляпас від втрати, йому важлива втрата на вагах перемовин. У зв'язку з цим Путін намагається захопити якомога більше території України, адже тим вагоміший стає предмет торгівлі.

"Диктатору важлива лише власна значущість. Йому важливо приймати страх за повагу. Однак Путін не побачив страх ні в очах українців, ні в очах американського президента, ні в очах європейців. Тому війна продовжуватиметься до тих пір поки очільник Кремля не відчує, що його бояться", – додав Асланян.

Слабке місце Путіна

Під час пресконференції, яка відбувалася 25 лютого, президент Володимир Зеленський назвав найбільший страх російського диктатора.

На його думку, справжнім ударом під дих для Путіна було б рішення країн вільного світу про передачу заморожених російських активів. Адже глава Кремля дуже боїться залишитися без грошей.

Гроші – номер один для Путіна. Тому послабити російського диктатора можна, позбавивши його цих коштів,

– переконаний Зеленський.

Він нагадав, що у Європі за кордоном перебувають 300 мільярдів заморожених російських активів. Якщо усі країни разом без жодних умов передадуть цю суму Україні, то такий стан справ сильно послабить Путіна. Це буде ще одним доказом того, що він не здатний захистити бізнес і олігархів зі свого оточення.