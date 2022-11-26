Путін, імовірно, наказав ліквідувати Лукашенка: наскільки це реальний сценарій

Американський інститут Ленсінга повідомляє про підготовку Кремлем замаху на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Таким чином можуть взяти Білорусь під повний контроль.

Ця історія може стати дійсністю. Про це для 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк.

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"Я швидше вірю в цю історію, ніж ні. Якщо з'являються подібні тези, то застереження Лукашенка в публічному аспекті й тому, щоб він перестав викручуватися і намагався виконувати розпорядження Кремля", – розповів політолог.

Немає підстав для наступу

За словами Антонюка, у Білорусі немає високої підтримки участі у війні. Проте є певна кількість силовиків, яка виконуватиме вказівки кремлівських окупантів. Політолог сказав, що, можливо, це робитиме армія Білорусі й спровокує бойові дії на кордоні. Проте ця історія сьогодні не має практичної складової.

Сьогодні ми готові до "гостей" з північного кордону. Стосовно Лукашенка, то має бути якийсь процес за правонаступництво влади. Мають бути процеси якихось виборів, – зазначив політолог.

Лукашенко нічого не вирішує

Американські експерти вважають, що Владімір Путін поставить керувати Білоруссю очільника ОДКБ. На думку Антонюка, ця країна й так під керівництвом Кремля, тому у такому разі мало що зміниться.

"Якщо говоримо про приєднання Білорусі, то формально має бути керівник країни. Людина з білоруським паспортом. Інакше це вважатиметься однозначною окупацією і немає різниці, чи буде живим Лукашенко", – додав Антонюк.

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