Командувач Повітряних сил ЗСУ розповів, чи може Росія піти у широкомасштабний наступ на Україну

Генерал-полковник Сергій Дроздов вважає, що Росія не наважиться піти у широкомасштабний наступ на Україну. Оскільки наша держава співпрацює з іншими країнами.

Водночас командувач Повітряних сил ЗСУ зазначив, що українські військові готуються до всіх можливих дій агресора на Сході. Про це він повідомив під час форуму "Ефективна промисловість для обороноздатності".

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У нас є не тільки авіація, але потужні ракетні війська, які так само стоять на сторожі повітряного простору. Є радіолокаційна техніка, яка завчасно виявляє і дає спостереження,

– сказав генерал-полковник.

Сергій Дроздов зауважив, що постійно триває співпраця з колегами, які допомагають розширяти кругозір і бачити, звідки ще можна очікувати загрозу.

Росія не піде у широкомасштабний наступ

Командувач Повітряних сил ЗСУ розповів, що у випадку локального конфлікту розглядається "суто Донецький регіон, можливо, підключення Кримського регіону".

А якщо широкомасштабно – я думаю, що на це зараз розраховувати не можливо, тому що наші партнери разом із нами не дадуть агресору проявити свої претензії до України й розпочати широкомасштабну агресію,

– додав він.

"Я гадаю, що всі ті наміри путінської держави захопити Україну – це все поки що наміри. Реалізація неможлива, адже ми є у співпраці разом з іншими країнами", – підсумував генерал-полковник.

Загострення ситуації на Донбасі: що відомо

Бойовики 13 липня обстріляли позиції бійців ЗСУ 13 разів. Унаслідок цих атак 1 військовослужбовець зі складу ООС отримав поранення несумісне з життям. Окрім цього, 5 воїнів отримали поранення, ще 1 – бойове травмування.

Окупаційні війська 14 липня атакували українських захисників також 13 разів. У результаті обстрілів 2 бійців Збройних сил України отримали поранення. Вони наразі у лікарні, стан одного – задовільний, іншого – середньої тяжкості.

Російські найманці 15 липня порушили режим припинення вогню 8 разів. Унаслідок атак противника 3 наших військових отримали поранення, ще 2 – бойове травмування. Воїни перебувають у лікарні. Стан одного захисника – важкий.

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