Путіну не треба проблеми, – Гудков прокоментував заяву ISW, що Росія поглине Білорусь

В ISW заявили, якщо Владіміру Путіну не вдасться змусити Алєксандра Лукашенка до прямого вступу у війну, то Росія поглине Білорусь. Утім, як бачимо, країна-агресорка не здатна навіть захопити українські міста й обороняється.

Хоча й поширюються чутки про ймовірний наступ окупаційного війська на Київ. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

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Путіну не треба проблеми

Абсолютно очевидно, що Путіну не потрібні жодні проблеми з Білоруссю,

– зауважив Гудков.

Він також підкреслив, що не вірить поширеним припущенням нібито російський диктатор може усунути Лукашенка, якщо той офіційно не вступатиме у війну проти України. Так, без свого посіпаки Путін отримає зовсім іншу ситуацію всередині Білорусі – там, ймовірно, буде революційна ситуація.

"Цю революційну ситуацію Лукашенко поки утримує штиками. Як тільки не буде Лукашенка, то не буде кому контролювати там ситуацію", – пояснив російський опозиційний політик.

Самопроголошений президент Білорусі до останнього намагатиметься уникнути офіційного вступу у війну проти України. Він робив це з початку повномасштабного вторгнення і зараз, коли все наближається до військової поразки Росії, Лукашенку немає жодної причини змінювати свою політику.

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