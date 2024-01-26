Україні зрозумілі плани Путіна: у Зеленського сказали, чи може Росія повторити масштабний наступ

Західні ЗМІ у своїй аналітиці припускають новий масштабний наступ Росії на територію України. Утім, у ворога немає відповідних ресурсів та сил для цього.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу зазначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він наголосив, що за майже два роки повномасштабної війни наша країна знає, що робити.

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"Краще спиратися на заяви Генерального штабу. Там активно це коментують, говорять про те, що все контролюється, зокрема кількість збройних сил Росії, які перебувають на окупованій території. Все, що вони концентрують, всі резерви, які підводяться – все це моніторить і Головне управління розвідки, і безпосередньо Генеральний штаб. Вони це розуміють та бачать", – наголосив посадовець.

Сили Росії

Михайло Подоляк зазначив, що сьогодні російська армія інша. Вона воює кількістю. Ворог має достатню кількість і людських ресурсів, і техніки, і зброї різних зразків.

"Але Росія вже не в тому стані, щоб організувати таку масштабну наступальну операцію. Вони сьогодні активно пробують проводити наступи на Донецькому напрямку. Ми бачимо там по 60 – 80 боєзіткнень. Але Україна після двох років війни точно розуміє, що і як треба робити та як цьому протистояти", – пояснив він.

Інше питання – боротьба з окупантами. Для цього Україні вкрай потрібні далекобійні ракети, аби знищувати їхні ресурси. Якісна українська тактика – проти російської кількості.

Пропаганда – ще один аспект. Росія неодноразово маніпулювала фейками та запускала ІПСО. І надалі вона дотримуватиметься тактики інформаційної війни та витрачатиме на це великі гроші.

Так, періодично ДРГ заходять з півночі. Ми бачимо, що відбувається у Сумській, Чернігівській областях. Їх відправляють саме для вбивства цивільного населення. Це, до речі, конкретний прояв геноцидного типу цієї війни. Тобто ДРГ, які заходять в ті чи інші маленькі населенні пункти, для того, щоб вбити беззбройне цивільне населення. Вони відправляють ДРГ протягом всіх 700 днів війни,

– наголосив Подоляк.

Не припиняють росіяни й обстрілювати цивільне населення та території. Харків та Херсон під щоденним вогнем. Вночі відбуваються атаки дронами та ракетами по всій Україні.

"Тобто зміни тактики й стратегії Росії немає. Так, вони проводять певні концентрації, ротації, просто стягують додаткові сили. Але все вже зрозуміло, що робитиме Росія. Все, що вони роблять з погляду оборонних, наступальних дій, з погляду концентрації, де саме вони це роблять і так далі", – додав посадовець.

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