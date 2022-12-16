Росії ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів, – Зеленський
Окупанти 16 грудня завдали дев'ятого масованого ракетного удару. Проте це не вплине на опір українців.
Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 грудня.
До теми Терористам потрібна така масовість ракетних нальотів: Зеленський звернувся до українців
"Хоч би на що розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить позиції сил у цій війні. Їм ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє", – розповів президент.
Зверніть увагу – нове звернення президента до українців: дивіться відео
Україні потрібна ППО
Зеленський звернувся до партнерів України й закликав допомогти захистити небо. Він наголосив – мовиться про людські життя.
Повторюватиму постійно. Шановні наші партнери, знайдіть можливість надати нам надійний щит ППО. Це порятунок життів людей, – сказав президент.
Наслідки обстрілів
Зеленський розповів, що після обстрілу аварійні відключення почали застосовувати у більшості регіонів країни. Через відсутність електроенергії у Києві та 14 областях зникла вода.
"Наші енергетики та ремонтні бригади ще під час повітряної тривоги почали працювати й роблять усе можливе, щоб відновити генерацію та постачання. На це потрібен час. Але це буде", – запевнив президент.
Він закликав представників обласної та місцевої влади активніше створювати додатковий запас енергії. За словами Зеленського, влада має працювати з приватним бізнесом, щоб більше компаній долучалися до мапи Пунктів незламності.
Україна відбиває атаки: останні новини
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що росіяни випустили по Україні 72 ракети. Вдалося збити 60 ворожих цілей.
- За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, попри неприємні сюрпризи, робота ППО була успішною.
- Росіяни запустили по Києву 40 ракет. Однак українські захисники знешкодили 37 з них.