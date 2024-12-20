Авіаексперт відповів, чи може Росія переобладнати МіГ-31К під ракети КНДР

Російські окупанти не зможуть запускати північнокорейські ракети KN-23 зі своїх літаків МіГ-31К. Це дуже складне завдання для ворога.

Це 24 Каналу зауважив експерт з авіації Костянтин Криволап. Він пояснив, що у МіГ-31К складна система запуску ракет.

Читайте також ГУР розкрило, скільки ракет КНДР Росія вже випустила по Україні

Росіянам це не під силу

Костянтин Криволап зазначив, що раніше був перехоплювач МіГ-31 БМ. Коли його створювали, тоді ще літали розвідники, а потім перестали. Залишилися перехоплювачі. Виникла проблема із ракетами "Кинджал".

МіГ-31К швидше розганяється. Для того, щоб запустити "Кинджал", треба досить велику швидкість. Інакше ти його не закинеш високо в космос. З МіГ-31 БМ викинули все, що можна було. Ці старі радіотехнічні деталі радянського виробництва. Там навіть були лампові підсилювачі,

– сказав він.

Загарбники намагалися зробити МіГ-31І, який повинен був виводити супутники, боротися ними, вилітати майже на 30 тисяч метрів догори. Вони казали, що зараз запуск "Кинджалів" супроводжується великими складнощами для пілотів, які повинні набрати швидкість, конкретну висоту, конкретний напрямок і запустити цю ракету.

"Чи можна до них причепити KN-23? Думаю, що це дуже складне завдання. Росіянам воно вже не під силу", – додав експерт з авіації.