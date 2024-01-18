Росія планує виготовити 600 літаків: Данілов відповів, чи це можливо

У грудні Путін марив, що Росія до 2030 року нібито виготовить понад 1000 літаків. Його прихвостень – прем'єр Мішустін нещодавно заявив про 600. У РНБО прокоментували, чи може країна-агресор виготовити стільки літаків.

В ефірі телемарафону секретар РНБО прокоментував заяви російської влади. Олексій Данілов наголосив, що окупанти не зможуть цього зробити, передає 24 Канал.

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Чи може Росія виробляти нові літаки

Якщо йдеться про дитячі літаки, які виробляються для дітей, то, звичайно, вони можуть замінити ті іграшки, які сьогодні отримують з Китаю, на дитячі літаки. Ні про які 600 літаків не може йтися, тому що це фізично з урахуванням санкцій, які зараз діють проти цієї країни, неможливо. Вони навіть 10 – 20 не зможуть зробити якісних,

– підкреслив Данілов.

Також посадовець додав, що в окупантів вже є "канібалізм". Пояснив, що загарбники беруть 2 – 3 літаки й з них збирають один. Адже по-іншому просто не мають, де взяти сучасні засоби, щоб ставити на сучасні літаки.

"Це й авіоніка, і електроніка, багато інших речей, які в Росії ніколи не виготовлялися і вони не спроможні це виготовляти, тому що не перебувають у тому розвитку, в якому перебувають цивілізовані країни світу", – підкреслив Данілов.